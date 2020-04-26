В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его

17-летний юноша исполнил свою мечту преступным способом



19 апреля в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило заявление о краже от сельчанина. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его гараж, выставив окно. Вор украл мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5».



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, вором оказался 17-летний местный житель, студент колледжа.



Молодой человек признался, что пошёл на преступление потому, что всегда мечтал о мотоцикле. Он планировал покататься на украденном мотоцикле, а потом разобрать его.



Мотоцикл парень спрятал на приусадебном участке соседа, который ничего не знал об этом.



Подозреваемый ранее не судим. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

