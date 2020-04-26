17-летний юноша исполнил свою мечту преступным способом
19 апреля в дежурную часть ОМВД России по Закаменскому району поступило заявление о краже от сельчанина. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в его гараж, выставив окно. Вор украл мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5».
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу, вором оказался 17-летний местный житель, студент колледжа.
Молодой человек признался, что пошёл на преступление потому, что всегда мечтал о мотоцикле. Он планировал покататься на украденном мотоцикле, а потом разобрать его.
Мотоцикл парень спрятал на приусадебном участке соседа, который ничего не знал об этом.
Подозреваемый ранее не судим. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии студент так мечтал о мотоцикле, что украл его
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина отапливал свой частный дом досками из забора потерпевшей
Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться
В Еравнинском районе, где действует режим ЧС, продолжается тушение 3 лесных пожаров
По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента
Столкнулись «Тойота Филдер» и мотоциклист. ФОТО
Труп спустя два дня после расправы обнаружила мать убийцы
Чтобы женщина сделала для них перевод, они оплатили ей такси
Жителей республики просят соблюдать противопожарные меры
Мужчина приехал в колонию для проведения ремонтных работ
В Читинском районе из-за смены ветра обстановка с пожарами усложнилась
Мошенница взяла оплату за два месяца за квартиру, которую снимала сама
В районе действует два крупных лесных пожара на территории, приграничной с Забайкальским краем
Основной версией трагедии считается сигарета
Доступ в клуб имели только постоянные игроки
За сутки в Бурятии произошло 43 пожара