Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку

Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться



В Улан-Удэ задержан 33-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у бывшей жены.



В конце февраля мужчина пришел в дом к бывшей супруге, используя ключ от жилья, и украл телевизор и музыкальную колонку. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.



Горожанка просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться. Тогда женщина обратилась в полицию.



Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления и угрозу убийством. Телевизор и музыкальная колонка на сегодня изъяты.



В марте этого года мужчина был осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

