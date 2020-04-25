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Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку

Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться

В Улан-Удэ задержан 33-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у бывшей жены.

В конце февраля мужчина пришел в дом к бывшей супруге, используя ключ от жилья, и украл телевизор и музыкальную колонку. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.

Горожанка просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться. Тогда женщина обратилась в полицию.

Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления и угрозу убийством. Телевизор и музыкальная колонка на сегодня изъяты.

В марте этого года мужчина был осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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