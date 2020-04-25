Женщина просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться
В Улан-Удэ задержан 33-летний горожанин, подозреваемый в краже имущества у бывшей жены.
В конце февраля мужчина пришел в дом к бывшей супруге, используя ключ от жилья, и украл телевизор и музыкальную колонку. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.
Горожанка просила бывшего супруга вернуть украденное, но тот отказывался с ней общаться. Тогда женщина обратилась в полицию.
Подозреваемый не работает, ранее неоднократно судим за имущественные преступления и угрозу убийством. Телевизор и музыкальная колонка на сегодня изъяты.
В марте этого года мужчина был осуждён за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Судом ему назначено наказание в виде обязательных работ.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл у бывшей жены телевизор и колонку
Происшествия, Фото:
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