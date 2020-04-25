В Еравнинском районе, где действует режим ЧС, продолжается тушение 3 лесных пожаров
За прошедшие сутки проводились работы по тушению 15 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах на площади 2 343 га.
На тушении работали 543 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействована 131 единица лесопожарной техники.
- Пять лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском и Прибайкальском районах ликвидированы, ещё 6 в Баунтовском эвенкийском, Иволгинском, Кабанском и Мухоршибирском районах локализованы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 25 апреля обнаружен новый лесной пожар в Еравнинском районе. Продолжается тушение 5 лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах, а также дотушивание локализованных очагов.
В Еравнинском районе, где действует режим ЧС, продолжается тушение 3 лесных пожаров на общей площади 1 575 га. Борьбу с огненной стихией ведут более 200 человек, задействовано 22 единицы лесопожарной техники.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в лесах Бурятии введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу можно сообщить на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии потушили 5 лесных пожаров
Происшествия, Фото:
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