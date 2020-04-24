Улан-удэнец 72 ударами убил изменившую подругу

Труп спустя два дня после расправы обнаружила мать убийцы



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении местного жителя, жестоко убившего подругу.



10 августа 2019 года пьяный мужчина поздним вечером решил проучить за «аморальное поведение» свою подругу, которая изменила ему. Мужчина в течение получаса избивал её руками, ногами и деревянным бруском.



В целом он нанёс женщине не менее 72 ударов - потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, переломы четырех рёбер, множество ушибов, ран, ссадин и кровоподтёков. Женщина умерла на месте.



Спустя два дня труп, обёрнутый в простыни, обнаружила мать убийцы. Увидев посреди зала тело, пенсионерка испугалась и сразу выбежала на улицу, где вызвала полицию. Позже она узнала, что к жуткому убийству причастен её собственный сын.



Мужчину задержали, он признался и раскаялся в содеянном. На суде убийца рассказал о злополучной ночи. По его словам, подруга ему постоянно изменяла, и в ту ночь она снова ушла к соседу, с которым ранее сожительствовала. Когда она вернулась, обвиняемый разозлился, так как «не смог вступить с ней в половую связь», и начал жестоко избивать женщину.



По его словам, она просила остановиться и обещала, что больше не будет себя так вести, однако это разозлило убийцу ещё больше. Тогда он взял деревянный брусок, и начал с силой бить им по голове и телу. Женщина плакала, говорила, что ей больно, но он продолжал бить.



Когда он наконец успокоился, оба заснули. Однако около часа ночи мужчина проснулся и увидел, что его подруга лежит на полу в крови. Он попытался сделать искусственное дыхание и массаж сердца, но женщина уже не подавала признаков жизни.



Тогда обвиняемый понял, что убил её. Мужчина обтёр труп от следов крови, отмыл пол, постирал постельное бельё, испачканное кровью, а труп завернул в простыни и перетащил в зал. 12 августа тело обнаружила мать убийцы.



В суде мужчина пояснил, что согласен с предъявленным обвинением - это он избил до смерти девушку. Заявил, что не помнит, как бил деревянным бруском по голове, но признал, что удары мог нанести только он и никто другой. Кроме того, подсудимый не согласился с общим количеством ударов – мужчина заявил, что следователь и оперуполномоченный заставили его подписать показания. Позже суд признал это заявление безосновательным.



Эксперты установили, что мужчина не страдает хроническим психическим расстройством и слабоумием, его действия были конкретными и целенаправленными. В состоянии аффекта в момент убийства не находился.



Железнодорожный суд отнёс к смягчающим обстоятельствам активное способствование расследованию преступления, аморальное поведение потерпевшей и попытку оказать медицинскую помощь после избиения. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

