Жителей республики просят соблюдать противопожарные меры
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 апреля в Улан-Удэ, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Иволгинском, Кяхтинском, Селенгинском, Тарбагатайском и Тункинском районах ожидается 4 класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.
На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий. Исключения составляют лишь работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством.
В субботу в Бурятии ждут высокий класс пожарной опасности
Происшествия, Фото:
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