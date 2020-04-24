По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента
Министерство здравоохранения Забайкальского края инициировало проверку по факту об отказе пациенту в медицинской помощи, повлекшей смерть. Информация об этом была размещена руководителем Забайкальского правозащитного центра Анастасии Коптеевой на странице в социальной сети.
По её данным, 59-летний житель посёлка Шерловая Гора Борзинского района скончался от инфаркта. Бригада скорой помощи в Шерловогорской больнице, специализирующаяся на вызовы к инфекционным больным, в том числе, с коронавирусной инфекцией, не приняла самостоятельный вызов родственников. Вторая бригада скорой помощи, по информации Коптеевой, не успели спасти мужчину.
По результатам проверки будут приняты все соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
Происшествия, Фото:
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