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Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области

Аферисты оформили кредит на жительницу Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Чтобы женщина сделала для них перевод, они оплатили ей такси

В полицию обратилась 62-летняя жительница Тулуна Иркутской области с заявлением о том, что неизвестные оформили на неё кредит и заставили перевести им на счёт более 280 тысяч рублей.

Выяснилось, что на телефон потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомая девушка, представившись сотрудником службы безопасности банка, пояснила, что мошенники пытаются оформить на неё займ. Чтобы отменить эту операцию, лжесотрудница банка переключила заявительницу на другого специалиста, который попросил действовать согласно его указаниям: назвать номер карты, трёхзначный код с обратной стороны, код подтверждения из смс.

Всё время аферисты находились на связи с потерпевшей, не прерывая разговор. Вскоре она обнаружила, что ей на счёт поступило 280 тысяч рублей, которые необходимо вернуть - путём перевода. Для этого аферисты оплатили женщине услуги такси.

Когда доверчивая женщина выполнила все указания, лжеспециалисты банка пообещали, что перезвонят на следующий день. Однако через несколько часов вновь раздался телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником банка и пояснил, что с деньгами, которые имеются на счёте, происходит какая-то активность, для этого нужно назвать реквизиты карты.

Женщина пояснила, что ей сегодня уже звонили «сотрудники банка», после этого связь прервалась. Вскоре потерпевшая обратилась в отделение банка для уточнения информации и поняла, что попалась на уловки мошенников.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество
 
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