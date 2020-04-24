Улан-удэнка сдала квартиру, которая ей не принадлежала

Мошенница взяла оплату за два месяца за квартиру, которую снимала сама



В Улан-Удэ 23 апреля в полицию обратился 32-летний мужчина и сообщил о факте мошенничества. Он рассказал, что в начале марта арендовал квартиру у 46-летней горожанки и по договорённости внёс оплату – 24 тысячи рублей – за два месяца вперед. Однако в квартиру так и не вселился.



Под надуманными предлогами женщина отсрочивала въезд семьи в жилище.



Полицейские задержали подозреваемую.



- Выяснилось, что она не является владельцем квартиры, а живет в ней с сентября прошлого года на правах арендатора. Введя в заблуждение мужчину – предложив снять квартиру, которое ей не принадлежало – она похитила его деньги. Ранее подозреваемая не судима, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

