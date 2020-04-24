Читинец избил и ограбил 24-летнюю попутчицу

Преступление произошло вечером



В Забайкальском сотрудники полиции в течение часа задержали подозреваемого в грабеже, совершённом в селе Смоленка. В полицию поступило заявление от 24-летней девушки о том, что неизвестный нанёс ей побои и отнял пять тысяч рублей и сотовый телефон «Хонор 8».



Вечером девушка села в попутную машину, в которой находились двое неизвестных, чтобы доехать до дома в посёлок Текстильщиков. Во время поездки у неё возник конфликт с пассажиром и она попросила остановить авто. Выйдя из машины, мужчина нанёс ей побои и отнял имущество, после чего скрылся.



На задержание подозреваемого незамедлительно были ориентированы наружные наряды полиции. В результате в течение часа был задержан и доставлен в отдел полиции 27-летний читинец. Смартфон и часть денег у него изъяты и возвращены потерпевшей.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок до семи лет. Стражи полиции поместили ранее неоднократно судимого злоумышленника в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

