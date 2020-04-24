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В Улан-Удэ коронавирусом заболел медик из Железнодорожной поликлиники

В Улан-Удэ коронавирусом заболел медик из Железнодорожной поликлиники
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поликлиника будет закрыта на 14 дней

Сегодня был выявлен ещё один случай заражения коронавирусом среди медицинского персонала. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Коронавирусом заразился медработник Железнодорожной поликлиники в Улан-Удэ, случай был выявлен в рамках мониторинга.

- Алгоритм отработан, круг контактных лиц установлен, организуется забор лабораторных исследований. Поликлиника будет закрыта на 14 дней. Контактные будут находиться под медицинским наблюдением, - сказала Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что коронавирусом заразились 10 работников городской больницы №4 в Улан-Удэ. Некоторые имели симптомы, но скрыли это – диагноз подтвердился на контрольном тестировании. Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что трудовой контракт с главным врачом больницы Тамарой Бидагаевой расторгнут.

На 8 часов утра 24 апреля в Бурятии зарегистрировано 180 случаев заражения коронавирусом.

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