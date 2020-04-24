Мужчинам грозит до семи лет колонии
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району Бурятии задержали двух местных жителей за незаконную рубку леса.
Нелегальная заготовка проводилась в конце марта в лесу в 15 километрах от села Елань. 38-летний вальщик и его 39-летний помощник, сговорившись, спили неклеймёные сосну и кедр. Деревья были трелеваны на склад и распилены на сортименты. Ущерб составил более 58 тысяч рублей.
Полицейские изъяли бензопилы. За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. «Чёрным лесорубам» грозит до семи лет лишения свободы.
В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что ранее мужчины не судимы.
В Бурятии вальщики леса срубили неклейменые деревья
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