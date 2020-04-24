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Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья

Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет

21 апреля в полицию поступило сообщение от 36-летней улан-удэнки о грабеже. Она рассказала, что малознакомый мужчина на застолье у приятеля на её глазах забрал сотовый телефон.

Предварительно установлено, что в результате конфликта 39-летний грабитель сначала нанёс побои двум участникам застолья. Затем, несколько раз ударив по лицу женщину, выхватил из её рук гаджет. После скрылся.

Мужчина заперся в жилище родственника, проживавшего в том же доме. Родственник также распивал в компании спиртное, но к тому времени спал у себя в квартире.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
грабеж
 
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