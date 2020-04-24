Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет
21 апреля в полицию поступило сообщение от 36-летней улан-удэнки о грабеже. Она рассказала, что малознакомый мужчина на застолье у приятеля на её глазах забрал сотовый телефон.
Предварительно установлено, что в результате конфликта 39-летний грабитель сначала нанёс побои двум участникам застолья. Затем, несколько раз ударив по лицу женщину, выхватил из её рук гаджет. После скрылся.
Мужчина заперся в жилище родственника, проживавшего в том же доме. Родственник также распивал в компании спиртное, но к тому времени спал у себя в квартире.
Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Телефон изъят.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уже 11 сотрудников УФСИН по Бурятии заболели коронавирусом
Поликлиника будет закрыта на 14 дней
Мужчинам грозит до семи лет колонии
Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет
Объявление о несуществующих выплатах женщина увидела в интернете
За сутки произошло более сотни пожаров
Расправа произошла, когда хозяин дома начал выпроваживать работника после ужина
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Полиция ищет без вести пропавшего 33-летнего мужчину
Нарушитель выплатил материальный ущерб из заработной платы
Всего за сутки случилось 14 природных пожаров
Автомобиль молодые люди угнали из гаража
Она проработала в школе почти 20 лет
Происшествия, 23.04.2020
На тушении пожара работают 59 человек и 9 единиц техники
Происшествия, 23.04.2020
Подрядчик, выполнявший капремонт в доме, восстановит ущерб