Улан-удэнку побили и ограбили во время застолья

Мужчина сначала избил её приятелей, а затем отобрал у женщины гаджет



21 апреля в полицию поступило сообщение от 36-летней улан-удэнки о грабеже. Она рассказала, что малознакомый мужчина на застолье у приятеля на её глазах забрал сотовый телефон.



Предварительно установлено, что в результате конфликта 39-летний грабитель сначала нанёс побои двум участникам застолья. Затем, несколько раз ударив по лицу женщину, выхватил из её рук гаджет. После скрылся.



Мужчина заперся в жилище родственника, проживавшего в том же доме. Родственник также распивал в компании спиртное, но к тому времени спал у себя в квартире.



Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. Телефон изъят.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Ведётся дознание, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

