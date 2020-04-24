Читинка лишилась денег в надежде на «выплаты» из-за коронавируса

Объявление о несуществующих выплатах женщина увидела в интернете



Читинка лишилась денег с банковской карты, поверив сообщению мошенников о денежных выплатах в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



51-летняя жительница Читы обнаружила в интернете рекламу в виде всплывающего окна о том, что всем гражданам РФ в нынешней ситуации якобы положены выплаты. Женщина перешла по ссылке. Онлайн-юрист предложил ей свою помощь в получении денег, сообщив, что ей положено 270 тысяч рублей. Виртуальный помощник сообщил, что для получения денег необходимо оплатить подачу заявления, создание электронной подписи и другие услуги.



Женщина назвала номера двух банковских карт и каждый раз сообщала коды из смс-сообщений, тем самым подтверждая списание сумм. В общей сложности аферисты похитили у неё 12500 рублей.



В этот же день в полицию обратилось ещё пятеро забайкальцев, которые стали жертвами мошенников. Четверо из них поверили звонкам от лже-сотрудников банков, которые сообщили о подозрительных транзакциях по банковским счетам. Чтобы защитить деньги, имеющиеся на картах, забайкальцы назвали данные карт и коды из смс-сообщений, тем самым позволили мошенникам подключиться к онлайн-банку и похитить денежные средства. Причём мошенников не останавливает отсутствие на карте денег. Так, поняв, что на карте читинки, нет крупной суммы, злоумышленники оформили на неё онлайн-кредит на сумму 120 тысяч рублей и похитили заёмные деньги. При этом женщина сама назвала мошенникам коды для подтверждения операций.



Ещё один забайкалец, житель Борзи, лишился денег в сумме 11 тысяч рублей, приобретая товар на интернет-сайте.



Полицейские поясняют, что вопросы социальных выплат, пособий, в том числе, положенных гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, решаются в государственных учреждениях. При поступлении подобных сообщений и звонков необходимо обращаться в социальные службы для уточнения информации и ни в коем случае не переводить деньги для оплаты страховок и прочих услуг.



