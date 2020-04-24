За сутки произошло более сотни пожаров
Свой антирекорд прошлого года по количеству пожаров за сутки побила Иркутская область накануне. 101 пожар зарегистрирован в населённых пунктах региона. Количество пожаров выросло вдвое по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 50 случаев по сравнению с прошлыми сутками.
Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. За нарушения требований пожарной безопасности составлено 24 протокола.
30 случаев горения мусора и 31 пал сухой растительности потушили пожарные. Общая площадь палов сухой растительности выросла до 10 гектаров. В нескольких случаях из-за таких пожаров пострадали дома, надворные постройки, заборы.
Так, случаи перехода огня от сжигания мусора и травы на строения произошли в посёлке Вознесенский Нижнеудинского района, в посёлке Моргудон Братского района, в садоводстве Городское Усольского района, в Шелеховском, Иркутской районах. В посёлке Култук Слюдянского района пал травы пожарные потушили на территории поселкового кладбища. Зарегистрированы и случаи горения травы от железной дороги.
В лидерах по количеству неконтролируемых палов на сегодняшний день Иркутск и Иркутский район, город Усолье-Сибирское, Нижнеудинский район, Слюдянский и Братский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области побит антирекорд по пожарам
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Объявление о несуществующих выплатах женщина увидела в интернете
За сутки произошло более сотни пожаров
Расправа произошла, когда хозяин дома начал выпроваживать работника после ужина
Полиция ищет без вести пропавшего 33-летнего мужчину
Нарушитель выплатил материальный ущерб из заработной платы
Всего за сутки случилось 14 природных пожаров
Автомобиль молодые люди угнали из гаража
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Она проработала в школе почти 20 лет
На тушении пожара работают 59 человек и 9 единиц техники
Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы №4, где заразились коронавирусом сразу 10 сотрудников
Подрядчик, выполнявший капремонт в доме, восстановит ущерб
Сумма полученных взяток составила более 39 тысяч рублей
Контрактник ушёл в самоволку на три месяца
Мужчина думал, что дача заброшена