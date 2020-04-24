В Иркутской области побит антирекорд по пожарам

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

За сутки произошло более сотни пожаров



Свой антирекорд прошлого года по количеству пожаров за сутки побила Иркутская область накануне. 101 пожар зарегистрирован в населённых пунктах региона. Количество пожаров выросло вдвое по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 50 случаев по сравнению с прошлыми сутками.



Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. За нарушения требований пожарной безопасности составлено 24 протокола.



30 случаев горения мусора и 31 пал сухой растительности потушили пожарные. Общая площадь палов сухой растительности выросла до 10 гектаров. В нескольких случаях из-за таких пожаров пострадали дома, надворные постройки, заборы.



Так, случаи перехода огня от сжигания мусора и травы на строения произошли в посёлке Вознесенский Нижнеудинского района, в посёлке Моргудон Братского района, в садоводстве Городское Усольского района, в Шелеховском, Иркутской районах. В посёлке Култук Слюдянского района пал травы пожарные потушили на территории поселкового кладбища. Зарегистрированы и случаи горения травы от железной дороги.



В лидерах по количеству неконтролируемых палов на сегодняшний день Иркутск и Иркутский район, город Усолье-Сибирское, Нижнеудинский район, Слюдянский и Братский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

