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23 Апреля

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В Иркутской области побит антирекорд по пожарам

В Иркутской области побит антирекорд по пожарам
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
За сутки произошло более сотни пожаров

Свой антирекорд прошлого года по количеству пожаров за сутки побила Иркутская область накануне. 101 пожар зарегистрирован в населённых пунктах региона. Количество пожаров выросло вдвое по сравнению с этим же периодом прошлого года и на 50 случаев по сравнению с прошлыми сутками.

Основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём. За нарушения требований пожарной безопасности составлено 24 протокола.

30 случаев горения мусора и 31 пал сухой растительности потушили пожарные. Общая площадь палов сухой растительности выросла до 10 гектаров. В нескольких случаях из-за таких пожаров пострадали дома, надворные постройки, заборы.

Так, случаи перехода огня от сжигания мусора и травы на строения произошли в посёлке Вознесенский Нижнеудинского района, в посёлке Моргудон Братского района, в садоводстве Городское Усольского района, в Шелеховском, Иркутской районах. В посёлке Култук Слюдянского района пал травы пожарные потушили на территории поселкового кладбища. Зарегистрированы и случаи горения травы от железной дороги.

В лидерах по количеству неконтролируемых палов на сегодняшний день Иркутск и Иркутский район, город Усолье-Сибирское, Нижнеудинский район, Слюдянский и Братский районы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. 
пожар
 
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