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В Бурятии работник убил нанявшего его мужчину

В Бурятии работник убил нанявшего его мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Расправа произошла, когда хозяин дома начал выпроваживать работника после ужина

Вечером 23 апреля в доме в селе Илька в Заиграевском районе Бурятии произошло убийство. В убийстве 31-летнего местного жителя подозревается 28-летний молодой человек, нанятый им на работу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, подозреваемый молодой человек проживал в селе Илька. 23 апреля после полудня знакомый односельчанин с сожительницей попросили его помочь по хозяйству. В течение дня они вместе работали на огороде. Вечером втроём стали ужинать и употреблять спиртные напитки.

После застолья, несмотря на позднее время, работник не захотел уходить, чем спровоцировал конфликт, переросший в потасовку с хозяином дома. Во время драки молодой человек выхватил из кармана нож и нанёс им два удара в грудь противника.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый выбросил нож в ограду соседнего дома, но затем передумал убегать и оставался на месте до приезда следственно-оперативной группы. Её вызвала сожительница убитого.

Сейчас следователь допрашивает подозреваемого, после чего будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

убийство
 
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