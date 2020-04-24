Полиция ищет без вести пропавшего 33-летнего мужчину
В Бурятии полиция разыскивает без вести пропавшего 33-летнего жителя села Галтай Мухоршибирского района Андрея Бурлакова.
Последний раз родственники выходили с ним на связь в начале февраля этого года. На тот момент мужчина проживал в Улан-Удэ, куда приехал на заработки. До настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Приметы: на вид 35 лет, среднего телосложения, рост 175-185 см, волосы чёрные.
При наличии какой-либо информации сообщать в полицию по телефонам: 8(924)396-99-55, 8(30143)21-8-39, 102 (112).
Как сообщал «Байкал-Daily», на этой неделе благополучно завершилась история с пропавшим улан-удэнцем, который вернулся с вахты. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением о розыске. Мужчина увидел ориентировку на себя, после чего позвонил в полицию.
Сельчанин приехал на заработки в Улан-Удэ и пропал
Происшествия, Фото:
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