В Бурятии тушат восемь лесных пожаров

Всего за сутки случилось 14 природных пожаров



За прошедшие сутки в Бурятии тушили 14 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах на площади 666 га.



На тушении работало 455 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 149 единиц лесопожарной техники.



Шесть лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Прибайкальском, Закаменском и Тарбагатайском районах ликвидированы. На утро 24 апреля проводятся работы по тушению 8 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на площади 525 га.



Всего на тушении работает 374 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 132 единицы лесопожарной техники.



12 лесных пожаров произошли по причинам неосторожного обращения с огнём и выжигания травы. Ещё 2 лесных пожара в Прибайкальском и Еравнинском районах перешли с земель иных категорий, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



В лесах республики введён особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

