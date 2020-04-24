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В Бурятии тушат восемь лесных пожаров

В Бурятии тушат восемь лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за сутки случилось 14 природных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии тушили 14 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах на площади 666 га.

На тушении работало 455 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 149 единиц лесопожарной техники.

Шесть лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Прибайкальском, Закаменском и Тарбагатайском районах ликвидированы. На утро 24 апреля проводятся работы по тушению 8 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на площади 525 га.

Всего на тушении работает 374 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 132 единицы лесопожарной техники.

12 лесных пожаров произошли по причинам неосторожного обращения с огнём и выжигания травы. Ещё 2 лесных пожара в Прибайкальском и Еравнинском районах перешли с земель иных категорий, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

В лесах республики введён особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары
 
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