Всего за сутки случилось 14 природных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии тушили 14 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах на площади 666 га.
На тушении работало 455 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 149 единиц лесопожарной техники.
Шесть лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Иволгинском, Прибайкальском, Закаменском и Тарбагатайском районах ликвидированы. На утро 24 апреля проводятся работы по тушению 8 лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах на площади 525 га.
Всего на тушении работает 374 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 132 единицы лесопожарной техники.
12 лесных пожаров произошли по причинам неосторожного обращения с огнём и выжигания травы. Ещё 2 лесных пожара в Прибайкальском и Еравнинском районах перешли с земель иных категорий, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
В лесах республики введён особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат восемь лесных пожаров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушитель выплатил материальный ущерб из заработной платы
Всего за сутки случилось 14 природных пожаров
Автомобиль молодые люди угнали из гаража
За сутки выявили сразу 13 новых больных COVID-2019
Она проработала в школе почти 20 лет
На тушении пожара работают 59 человек и 9 единиц техники
Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы №4, где заразились коронавирусом сразу 10 сотрудников
Подрядчик, выполнявший капремонт в доме, восстановит ущерб
Сумма полученных взяток составила более 39 тысяч рублей
Контрактник ушёл в самоволку на три месяца
Мужчина думал, что дача заброшена
Сотрудники экстренных служб призывали женщину остановиться и не идти по тонкому льду
Украденное мужчина успел продать
Были проведены проверки на 17 объектах
Хозяин дома выдал тайник, когда доставал оттуда деньги