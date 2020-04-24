В Забайкалье заслуженный педагог работала по поддельному диплому

Она проработала в школе почти 20 лет



Прокурор Дульдургинского района Забайкальского края Алексей Иванов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении педагога из районной школы. Она обвиняется по статье «Хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».



По версии дознания, женщина в 2001 году купила диплом об окончании в Чите высшего учебного заведения, который в дальнейшем представила в администрацию школы в Дульдургинском районе. 19 лет она работала в школе, занимая различные должности от учителя до заместителя директора и получив звание заслуженного работника образования Забайкальского края. Периодически она предоставляла хранящийся у неё диплом для повышения квалификации.



Вместе с тем архивные записи учебного заведения свидетельствуют о том, что она в нём не обучалась и диплом не получала.



- Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дульдургинский районный суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

