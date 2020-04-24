Она проработала в школе почти 20 лет
Прокурор Дульдургинского района Забайкальского края Алексей Иванов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении педагога из районной школы. Она обвиняется по статье «Хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».
По версии дознания, женщина в 2001 году купила диплом об окончании в Чите высшего учебного заведения, который в дальнейшем представила в администрацию школы в Дульдургинском районе. 19 лет она работала в школе, занимая различные должности от учителя до заместителя директора и получив звание заслуженного работника образования Забайкальского края. Периодически она предоставляла хранящийся у неё диплом для повышения квалификации.
Вместе с тем архивные записи учебного заведения свидетельствуют о том, что она в нём не обучалась и диплом не получала.
- Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дульдургинский районный суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье заслуженный педагог работала по поддельному диплому
Происшествия, Фото:
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