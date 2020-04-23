На тушении пожара работают 59 человек и 9 единиц техники
Действующий лесной пожар из Бурятии перешёл на территорию Читинского района, на нём работает 59 человек и 9 единиц техники. Дым от этого пожара ощущается в городе. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Забайкальского края.
По состоянию на 11 часов 23 апреля на территории государственного лесного фонда Забайкальского края зарегистрировано 10 лесных пожаров, восемь из них действующие на площади 1 816 га. Два пожара локализованы на площади 4 105 га. В тушении пожаров принимают участие 355 человек и 70 единиц техники.
На территории Забайкалья два пожара ликвидировано, в том числе и в заказнике «Цасуческий бор». Накануне вечером пожар в заказнике был локализован силами КГСАУ «Забайкаллесхоз» и ФБУ «Авиалесоохрана» в тушении принимали участие 129 человек и 14 единиц техники.
- В предыдущие сутки и на сегодняшний день тушение лесных пожаров осложняется погодными условиями, - уточнили в пресс-службе минприроды Забайкальского края.
Лесной пожар из Бурятии перекинулся в Забайкалье
Происшествия, Фото:
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