Сумма полученных взяток составила более 39 тысяч рублей
Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Он обвиняется в получении взятки.
Вторым обвиняемым по уголовному делу является отбывающий наказание в исправительном учреждении осуждённый. Он и давал взятки.
По версии следствия, в 2019 году сотрудник исправительной колонии 3 раза лично получил от осужденного свыше 39 тысяч рублей за пронос в колонию запрещённых предметов.
Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности регионального управления ФСИН России, после чего сотрудник уволен.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье сотрудник колонии брал взятки у осуждённого
Происшествия, Фото:
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