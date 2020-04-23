В Забайкалье сотрудник колонии брал взятки у осуждённого

Сумма полученных взяток составила более 39 тысяч рублей



Заместитель прокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Он обвиняется в получении взятки.



Вторым обвиняемым по уголовному делу является отбывающий наказание в исправительном учреждении осуждённый. Он и давал взятки.



По версии следствия, в 2019 году сотрудник исправительной колонии 3 раза лично получил от осужденного свыше 39 тысяч рублей за пронос в колонию запрещённых предметов.



Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности регионального управления ФСИН России, после чего сотрудник уволен.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

