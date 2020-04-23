В 18 квартирах в Улан-Удэ сгорела бытовая техника

Происшествия, Фото: минстрой Бурятии

Подрядчик, выполнявший капремонт в доме, восстановит ущерб



В Улан-Удэ в доме №67 по улице Тобольская произошёл скачок напряжения, из-за которого в 18 квартирах перегорели лампочки и вышла из строя бытовая техника.



Подрядчик, выполняющий работы по капремонту системы электроснабжения, восстановит ущерб, нанесённый собственникам. Об этом сообщил на собрании собственников заместитель директора Фонда капремонта Алексей Иванов.



По его словам, в связи с необходимостью соблюдения жителями дома режима самоизоляции, подрядчик решил уже сейчас начать ремонтировать всю технику за свой счёт, поскольку установление ответственного за данное происшествие может затянуться на длительное время.



- Люди, проживающие в этом доме, не должны страдать из-за этой ситуации, - добавил он.



В дальнейшем, после определения виновных, будет решаться вопрос о взыскании всех понесенных подрядной организацией затрат, сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.



