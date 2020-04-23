Украденное мужчина успел продать
21 апреля 39-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже. Она сообщила, что неизвестный украл шуруповёрт, который лежал в шкафу в приквартирном тамбуре подъезда дома. Ущерб составил семь тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний улан-удэнец, распивавший спиртное в гостях у соседа потерпевшей.
Имущество он продал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл шуруповёрт из шкафа в подъезде
Происшествия, Фото:
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