Улан-удэнец украл шуруповёрт из шкафа в подъезде

Украденное мужчина успел продать



21 апреля 39-летняя улан-удэнка заявила в полицию о краже. Она сообщила, что неизвестный украл шуруповёрт, который лежал в шкафу в приквартирном тамбуре подъезда дома. Ущерб составил семь тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний улан-удэнец, распивавший спиртное в гостях у соседа потерпевшей.



Имущество он продал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Постоянного источника дохода он не имеет.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



