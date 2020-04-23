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В Бурятии за три месяца 111 случаев отравлений спиртом

В Бурятии за три месяца 111 случаев отравлений спиртом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Были проведены проверки на 17 объектах

Управление Роспотребнадзора по Бурятии в первом квартале 2020 года провело проверки за оборотом алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции на 17 объектах. Выявлены нарушения в пяти объектах торговли и одном предприятии пищевой промышленности.

- Оборот спиртосодержащей непищевой продукции не выявлен. За выявленные нарушения в отношении виновных лиц составлено восемь протоколов об административном правонарушении на общую сумму 10 500 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отмечается увеличение охвата контрольно-надзорными мероприятиями предприятий, осуществляющих оборот алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции на 23,5%; лабораторного контроля алкогольной продукции на 30%, - отметили в пресс-службе управления.

За первый квартал этого года среди населения республики зарегистрировано 111 случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями. Это в 1,1 раза ниже уровня 2017 года (124 случая).  
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