Житель Бурятии украл у соседа сбережения из тайника

Хозяин дома выдал тайник, когда доставал оттуда деньги



Днём 22 апреля к полицейским Кабанского района обратился 67-летний житель станции Посольская. Он сообщил, что из его дома украдены 35 тысяч рублей.



Мужчина устроил застолье и выпивал спиртное в компании соседей. Захмелев, он уснул. Позже пенсионер обнаружил, что из его тайника пропали сбережения.



Правоохранители установили причастность к краже одного из участников компании. Он признался, что видел, как хозяин дома достаёт из тайника деньги.



У мужчины изъята часть денег, остальные сбережения он уже потратил.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.

