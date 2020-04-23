Хозяин дома выдал тайник, когда доставал оттуда деньги
Днём 22 апреля к полицейским Кабанского района обратился 67-летний житель станции Посольская. Он сообщил, что из его дома украдены 35 тысяч рублей.
Мужчина устроил застолье и выпивал спиртное в компании соседей. Захмелев, он уснул. Позже пенсионер обнаружил, что из его тайника пропали сбережения.
Правоохранители установили причастность к краже одного из участников компании. Он признался, что видел, как хозяин дома достаёт из тайника деньги.
У мужчины изъята часть денег, остальные сбережения он уже потратил.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, - сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседа сбережения из тайника
Происшествия, Фото:
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