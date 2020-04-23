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В Чите полицейские на руках вынесли пенсионерку с пожара

В Чите полицейские на руках вынесли пенсионерку с пожара
Происшествия, 
Женщина потеряла сознание, надышавшись угарным газом

Вечером, патрулируя улицы Читы, сотрудники ППС заметили дым над частным домом по улице Магистральная. Подъехав к месту пожара, полицейские увидели женщину, которая звала на помощь.

Выяснилось, что в горящем доме находится её 78-летняя мать. Лейтенант полиции Сергей Савченко попросил своих коллег вызвать на место экстренные службы, а сам, перепрыгнув через забор, пробрался в горящий дом.

- Когда зашёл, сначала вдохнул дым два раза, даже голова закружилась, потом наклонился, фонарик достал, посветил и увидел женщину, - рассказывает Сергей Савченко.

В задымленном доме пожилая женщина лежала на полу.

- Прошёл к ней, взял её за плечи и вытащил её, - добавил лейтенант полиции.

На подмогу пришёл коллега Сергея Савченко, вместе они вынесли пожилую женщину на улицу.

На свежем воздухе пенсионерка пришла в сознание и была передана прибывшим на место врачам скорой помощи.

Благодаря решительным и смелым действиям полицейского Сергея Савченко удалось избежать трагедии. Сейчас женщина находится под наблюдением медиков, её здоровью ничего не угрожает. Её дочь, которая едва не потеряла самого близкого человека, выразила благодарность полицейским, сообщают в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Сами сотрудники полиции, которые рискуя жизнью, вошли без специальной экипировки в охваченное огнём и дымом здание, не считают свой поступок героическим. Отмечают, что профессия полицейского предполагает защиту жизни и здоровья граждан в любых ситуациях.
полиция пожар спасение
 
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