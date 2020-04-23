Четвёртый гараж им не удалось открыть, поскольку замок был врезан в ворота
Сразу три гаражных бокса в одном кооперативе Шелехова вскрыли неизвестные в ночь с 21 на 22 апреля.
Выбив навесные замки в считанные минуты, воры забрали из гаражей электрическую и бензопилу, шуруповёрт, сварочный аппарат, углошлифовальную машинку и другие инструменты. Сорвав замок с четвёртого бокса, неизвестные не смогли разобраться с врезным защитным устройством.
В настоящее время сотрудники полиции ищут подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Шелехове вскрыли три гаража с навесными замками
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Четвёртый гараж им не удалось открыть, поскольку замок был врезан в ворота
Отец и сын застряли по дороге, желая сократить путь
За нарушение требований пожарной безопасности жителей оштрафовали на 252 тысяч рублей
Скоро установят ещё 13 «Лесохранителей»
Пассажир в багажнике тоже был сильно пьян
Проснувшись в гостинице, мужчина не обнаружил ни денег, ни своей новой приятельницы
Серию переводов денег мошенникам остановил сын пенсионерки
У них изъяты два охотничьих карабина
Мужчина задушил беременную и выкинул её тело на свалку
Всего за сутки проводились работы по тушению восьми очагов
Нападение произошло в центре Улан-Удэ
На место выехали взрывотехники
Пропавшие люди ехали на двух грузовиках из Красноярска
За сутки обнаружили четырёх новых заражённых COVID-2019
Крупные пожары произошли в Прибайкальском районе Бурятии. ФОТО