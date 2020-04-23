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В Шелехове вскрыли три гаража с навесными замками

Происшествия, 
Четвёртый гараж им не удалось открыть, поскольку замок был врезан в ворота

Сразу три гаражных бокса в одном кооперативе Шелехова вскрыли неизвестные в ночь с 21 на 22 апреля.

Выбив навесные замки в считанные минуты, воры забрали из гаражей электрическую и бензопилу, шуруповёрт, сварочный аппарат, углошлифовальную машинку и другие инструменты. Сорвав замок с четвёртого бокса, неизвестные не смогли разобраться с врезным защитным устройством.

В настоящее время сотрудники полиции ищут подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
кража
 
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