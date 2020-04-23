Отец и сын застряли по дороге, желая сократить путь
Пропавшие на автозимнике в Катангском районе Иркутской области водители спасены. Мужчина и восьмилетний ребёнок доставлены бортом Ми-8 МЧС России в город Киренск. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба регионального главного управления МЧС.
Накануне в МЧС области поступило сообщение о потере связи с водителями двух грузовиков. Сегодня утром из Киренского района на поиски вылетел вертолёт Ми-8.
Спасатели Северного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области с борта вертолёта, отправившегося сегодня на поиски, обнаружили два грузовых автомобиля на пикете «Гужман» в Катангском районе, в 40 километрах от населённого пункта Бур.
Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до города Ленска. Один из водителей отправился за помощью для буксировки автомобилей, другой со своим сыном доставлен спасателями в город Киренск.
- Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает водителей не пользоваться закрытыми автозимниками из-за их непроходимости! – предупредили специалисты, отметив, что также в регионе закрыты все ледовые переправы.
В Иркутской области спасли пропавших мужчину с ребёнком
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