За нарушение требований пожарной безопасности жителей оштрафовали на 252 тысяч рублей
В Иркутской области за последние сутки зарегистрировано 60 пожаров. Пожарные 22 раза привлекались к тушению палов сухой растительности, 17 раз – к тушению площадей горящего мусора. Общая площадь таких пожаров составила за прошлые сутки 10 с половиной га.
В связи с осложнением пожарной обстановки в регионе усилена профилактическая работа патрульных и патрульно-манёвренных групп. На сегодняшний день спланирована работа 610 межведомственных групп для своевременного выявления поджогов, возгораний или их угрозы как в населённых пунктах, так и в лесах.
С начала пожароопасного периода патрульные группы выявили 41 место захламления на территориях муниципальных образований. В адрес глав муниципалитетов направлены предложения о принятии срочных мер по очистке территорий от мусора и сухой растительности для предупреждения пожаров, причиной которых, в основном, являются действия человека.
- За нарушения требований пожарной безопасности за прошедшие сутки составлено 14 протоколов. С начала особого противопожарного режима периода выявлено 120 фактов нарушений требований пожарной безопасности на общую сумму административных штрафов 252 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области повышаются классы пожарной опасности
Происшествия, Фото:
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