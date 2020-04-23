В Иркутской области повышаются классы пожарной опасности

За нарушение требований пожарной безопасности жителей оштрафовали на 252 тысяч рублей



В Иркутской области за последние сутки зарегистрировано 60 пожаров. Пожарные 22 раза привлекались к тушению палов сухой растительности, 17 раз – к тушению площадей горящего мусора. Общая площадь таких пожаров составила за прошлые сутки 10 с половиной га.



В связи с осложнением пожарной обстановки в регионе усилена профилактическая работа патрульных и патрульно-манёвренных групп. На сегодняшний день спланирована работа 610 межведомственных групп для своевременного выявления поджогов, возгораний или их угрозы как в населённых пунктах, так и в лесах.



С начала пожароопасного периода патрульные группы выявили 41 место захламления на территориях муниципальных образований. В адрес глав муниципалитетов направлены предложения о принятии срочных мер по очистке территорий от мусора и сухой растительности для предупреждения пожаров, причиной которых, в основном, являются действия человека.



- За нарушения требований пожарной безопасности за прошедшие сутки составлено 14 протоколов. С начала особого противопожарного режима периода выявлено 120 фактов нарушений требований пожарной безопасности на общую сумму административных штрафов 252 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

