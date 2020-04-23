В Бурятии лесной пожар обнаружила видеокамера

Скоро установят ещё 13 «Лесохранителей»
В Бурятии на сегодня установлено семь видеокамер системы «Лесохранитель», которые выявляют выбросы дыма в южных районах республики – в Прибайкальском, Мухоршибирском, Заиграевском и Кабанском районах. Ещё 13 будут установлены в ближайшее время, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.
Вчера днём камера зафиксировала выброс дыма в Заиграевском районе. На место направилась группа Заиграевского лесхоза из 37 человек, было задействовано 12 единиц техники.
Причиной возникновения лесного пожара стало неосторожное обращение с огнём. Из-за сильного порывистого ветра огонь очень быстро распространился по лесной подстилке, охватив площадь в 80 га.
Уже в 11 часов ночи лесной пожар был ликвидирован.
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки в республике проводились работы по тушению восьми лесных пожаров
на площади 226 га.
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