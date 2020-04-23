Проснувшись в гостинице, мужчина не обнаружил ни денег, ни своей новой приятельницы
В Улан-Удэ 21 апреля в полицию поступило сообщение о краже от 29-летнего жителя Иволгинского района. Мужчина проводил время со случайной знакомой в гостинице. Проснувшись, он не обнаружил своего телефона на столе и 10 тысяч рублей в кармане куртки. Вместе с имуществом пропала и девушка.
Сотрудники полиции установили подозреваемую по записям с камер видеонаблюдения. 21-летняя горожанка была задержана по горячим следам.
Она призналась, что украденный гаджет продала первому встречному, а деньги потратила на личные нужды.
- Известно, что в феврале этого года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Железнодорожный суд назначил ей наказание в виде штрафа. Однако должных выводов улан-удэнка не сделала. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка обокрала мужчину после ночи в гостинице
Происшествия, Фото:
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