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Улан-удэнка обокрала мужчину после ночи в гостинице

Улан-удэнка обокрала мужчину после ночи в гостинице
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Проснувшись в гостинице, мужчина не обнаружил ни денег, ни своей новой приятельницы

В Улан-Удэ 21 апреля в полицию поступило сообщение о краже от 29-летнего жителя Иволгинского района. Мужчина проводил время со случайной знакомой в гостинице. Проснувшись, он не обнаружил своего телефона на столе и 10 тысяч рублей в кармане куртки. Вместе с имуществом пропала и девушка.

Сотрудники полиции установили подозреваемую по записям с камер видеонаблюдения. 21-летняя горожанка была задержана по горячим следам.

Она призналась, что украденный гаджет продала первому встречному, а деньги потратила на личные нужды.

- Известно, что в феврале этого года девушка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Железнодорожный суд назначил ей наказание в виде штрафа. Однако должных выводов улан-удэнка не сделала. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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