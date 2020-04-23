Ангарчанка лишилась 120 тысяч, ожидая компенсацию из Парижа

Серию переводов денег мошенникам остановил сын пенсионерки



В Ангарске накануне в полицию обратилась 63-летняя местная жительница, которая сообщила, что её деньгами завладели телефонные мошенники.



Женщина пояснила, что годом ранее заказывала в интернет-магазине медицинские препараты, а несколько дней назад ей позвонил неизвестный, представился представителем «контрольно-ревизионной комиссии при правительстве» и заверил, что ей якобы положена крупная денежная компенсация. По его словам, организация, в которой она заказывала товары, «судом признана мошеннической, а ее клиентам полагается выплата в размере 150 тысяч рублей».



- Для получения денег, которые якобы находились в банке в Париже, аферист сообщил о необходимости оплатить страховку и предложил перевести на указанный им счет 32 тысячи рублей, что женщина и выполнила. В дальнейшем аферист сообщал о новых обстоятельствах, якобы препятствующих получению денег, и необходимости произвести очередной перевод, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина совершила три перевода на общую сумму более 120 тысяч рублей, а затем обратилась к сыну, так как все её сбережения закончились. Сын попросил женщину обратиться в полицию, так как понял, что за этим стоят мошенники.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сыщиками установлено, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

