У двух жителей Бурятии изъяли оружие и патроны

У них изъяты два охотничьих карабина



Во время рейда в районе посёлка Северомуйск сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Муйского района. У них незаконно хранились два охотничьих карабина и патроны.



Оружие и боеприпасы сотрудники полиции изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция предполагает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



