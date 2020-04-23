У них изъяты два охотничьих карабина
Во время рейда в районе посёлка Северомуйск сотрудники транспортной полиции задержали двух жителей Муйского района. У них незаконно хранились два охотничьих карабина и патроны.
Оружие и боеприпасы сотрудники полиции изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция предполагает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У двух жителей Бурятии изъяли оружие и патроны
Происшествия, Фото:
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