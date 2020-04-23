 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

В Забайкалье убийце беременной дали 16 лет

В Забайкалье убийце беременной дали 16 лет
Происшествия,  Фото:Забайкальский краевой суд
Мужчина задушил беременную и выкинул её тело на свалку

31 января прошлого года в районе забайкальского села Новосалия мужчина поссорился со своей знакомой, которая была беременна. Мужчина знал об этом, но всё равно набросился на неё и задушил.

Позже экспертиза показала, что беременность была на сроке 8-9 недель, плод до наступления смерти матери был жизнеспособен и развивался в соответствии указанному сроку.

На следующий день мужчина вернулся на место преступления, погрузил тело девушки на садоводческую тележку и вывез на свалку. При этом из кармана одежды выпал сотовый телефон, которым забрал убийца.

Полицейские нашли подозреваемого по следам на снегу.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн. рублей матери погибшей девушки, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
убийство беременные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео
Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео
Происшествия, 23.04.2020
Нападение произошло в центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд
В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд
Происшествия, 23.04.2020
На место выехали взрывотехники  
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших мужчин и ребёнка
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших мужчин и ребёнка
Происшествия, 23.04.2020
Пропавшие люди ехали на двух грузовиках из Красноярска  
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 170
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 170
Происшествия, 23.04.2020
За сутки обнаружили четырёх новых заражённых COVID-2019
В Бурятии горели три домохозяйства и заброшенный детсад
В Бурятии горели три домохозяйства и заброшенный детсад
Происшествия, 23.04.2020
Крупные пожары произошли в Прибайкальском районе Бурятии. ФОТО
В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч
В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч
Происшествия, 23.04.2020
Сотрудница имела доступ к сейфу и беспрепятственно забрала деньги  
В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем
В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем
Происшествия, 23.04.2020
Мужчине отказали в заправке автомобиля, и он решил отомстить
В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла
В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла
Происшествия, 23.04.2020
Водитель и другой пассажир смогли добраться до берега
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил заправку и убегал от Росгвардии
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил заправку и убегал от Росгвардии
Происшествия, 23.04.2020
Во время погони водитель едва не сбил людей и врезался в патрульную машину
Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
Происшествия, 23.04.2020
Диагноз подтвердился у 28 рабочих, среди них жители Бурятии
Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Происшествия, 22.04.2020
Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершённые при исполнении обязанностей
На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса
На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса
Происшествия, 22.04.2020
Все три случая заражения не связаны между собой
В Бурятии поймали дорожного разбойника
В Бурятии поймали дорожного разбойника
Происшествия, 22.04.2020
Преступники остановили автомобиль на трассе в Иркутской области и ограбили водителя

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^