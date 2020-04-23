Мужчина задушил беременную и выкинул её тело на свалку
31 января прошлого года в районе забайкальского села Новосалия мужчина поссорился со своей знакомой, которая была беременна. Мужчина знал об этом, но всё равно набросился на неё и задушил.
Позже экспертиза показала, что беременность была на сроке 8-9 недель, плод до наступления смерти матери был жизнеспособен и развивался в соответствии указанному сроку.
На следующий день мужчина вернулся на место преступления, погрузил тело девушки на садоводческую тележку и вывез на свалку. При этом из кармана одежды выпал сотовый телефон, которым забрал убийца.
Полицейские нашли подозреваемого по следам на снегу.
Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, суд также обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млн. рублей матери погибшей девушки, сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.
В Забайкалье убийце беременной дали 16 лет
Происшествия, Фото:
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