 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

В Бурятии тушат четыре лесных пожара

В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего за сутки проводились работы по тушению восьми очагов

За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Прибайкальском и Селенгинском районах на площади 226 га. На тушении работало 267 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 45 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Три лесных пожара в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы. Ещё один лесной пожар в Джидинском районе локализован, продолжается работа по его дотушиванию.

На утро 23 апреля проводятся работы по тушению четырёх лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах, и дотушиванию локализованного очага в Джидинском районе на общей площади 175 га.

Всего на тушении работает 181 человек, задействовано 27 единиц лесопожарной техники.
лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанка лишилась 120 тысяч, ожидая компенсацию из Парижа
Ангарчанка лишилась 120 тысяч, ожидая компенсацию из Парижа
Происшествия, 23.04.2020
Серию переводов денег мошенникам остановил сын пенсионерки
У двух жителей Бурятии изъяли оружие и патроны
У двух жителей Бурятии изъяли оружие и патроны
Происшествия, 23.04.2020
У них изъяты два охотничьих карабина
В Забайкалье убийце беременной дали 16 лет
В Забайкалье убийце беременной дали 16 лет
Происшествия, 23.04.2020
Мужчина задушил беременную и выкинул её тело на свалку
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
В Бурятии тушат четыре лесных пожара
Происшествия, 23.04.2020
Всего за сутки проводились работы по тушению восьми очагов
Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео
Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео
Происшествия, 23.04.2020
Нападение произошло в центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд
В Улан-Удэ прямо на дороге нашли снаряд
Происшествия, 23.04.2020
На место выехали взрывотехники  
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших мужчин и ребёнка
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших мужчин и ребёнка
Происшествия, 23.04.2020
Пропавшие люди ехали на двух грузовиках из Красноярска  
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 170
Число случаев коронавируса в Бурятии приближается к 170
Происшествия, 23.04.2020
За сутки обнаружили четырёх новых заражённых COVID-2019
В Бурятии горели три домохозяйства и заброшенный детсад
В Бурятии горели три домохозяйства и заброшенный детсад
Происшествия, 23.04.2020
Крупные пожары произошли в Прибайкальском районе Бурятии. ФОТО
В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч
В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч
Происшествия, 23.04.2020
Сотрудница имела доступ к сейфу и беспрепятственно забрала деньги  
В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем
В Улан-Удэ появилось видео тарана заправки пьяным водителем
Происшествия, 23.04.2020
Мужчине отказали в заправке автомобиля, и он решил отомстить
В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла
В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла
Происшествия, 23.04.2020
Водитель и другой пассажир смогли добраться до берега
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил заправку и убегал от Росгвардии
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил заправку и убегал от Росгвардии
Происшествия, 23.04.2020
Во время погони водитель едва не сбил людей и врезался в патрульную машину
Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
Происшествия, 23.04.2020
Диагноз подтвердился у 28 рабочих, среди них жители Бурятии

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^