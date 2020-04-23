В Бурятии тушат четыре лесных пожара

Всего за сутки проводились работы по тушению восьми очагов



За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Прибайкальском и Селенгинском районах на площади 226 га. На тушении работало 267 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых, задействовано 45 единиц лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Три лесных пожара в Заиграевском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы. Ещё один лесной пожар в Джидинском районе локализован, продолжается работа по его дотушиванию.



На утро 23 апреля проводятся работы по тушению четырёх лесных пожаров в Еравнинском и Закаменском районах, и дотушиванию локализованного очага в Джидинском районе на общей площади 175 га.



Всего на тушении работает 181 человек, задействовано 27 единиц лесопожарной техники.

