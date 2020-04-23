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Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео

Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео
Происшествия, 
Нападение произошло в центре Улан-Удэ

Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 31-летнюю улан-удэнку. 

Нападение произошло вечером 17 апреля в Советском районе, в самом центре Улан-Удэ, недалеко от гимназии №33.

Всё произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Неизвестный со спины подошёл к женщине, достававшей пакеты из припаркованного у дома автомобиля, и приставил к её лицу оружие.

Женщина не смогла особо сопротивляться нападавшему, поскольку была зажата в неудобном положении. Нападавший, осмотрев карманы её одежды, ушёл.



Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см.

Был одет: куртка камуфлированная ярко-коричневого цвета, шорты тёмные с белыми полосами, кроссовки чёрные.

При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)531-45-43, 8(950)396-82-35, 8(9021)66-17-90 или 102 (112).

разбойное нападение
 
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