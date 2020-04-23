Неизвестный напал на улан-удэнку возле дома. Видео









Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см.



Был одет: куртка камуфлированная ярко-коричневого цвета, шорты тёмные с белыми полосами, кроссовки чёрные.



При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении разыскиваемого полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)531-45-43, 8(950)396-82-35, 8(9021)66-17-90 или 102 (112).





Полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на 31-летнюю улан-удэнку.Нападение произошло вечером 17 апреля в Советском районе, в самом центре Улан-Удэ, недалеко от гимназии №33.Всё произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Неизвестный со спины подошёл к женщине, достававшей пакеты из припаркованного у дома автомобиля, и приставил к её лицу оружие.Женщина не смогла особо сопротивляться нападавшему, поскольку была зажата в неудобном положении. Нападавший, осмотрев карманы её одежды, ушёл.