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В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч

В Чите сотрудница почты украла больше 170 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудница имела доступ к сейфу и беспрепятственно забрала деньги

В Чите полицейские установили причастность бывшей сотрудницы почты к краже крупной суммы денег. Недостачу выявили сотрудники Читинского почтамта в результате внутренней проверки. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Выяснилось, что 38-летняя читинка, сотрудница почты, имея доступ к сейфу, в котором хранились деньги, украла 179 тысяч рублей. Несколько дней женщина не выходила на работу и скрывалась от полицейских. За это время деньги подозреваемая успела потратить.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

После произошедшего сотрудница была уволена. Свой поступок она объяснила трудным материальным положением в семье. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

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