Тело убийца спрятал на свалке
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, вечером 20 июля 2017 года в селе Майск Осинского района обвиняемый во время ссоры с незнакомым молодым человеком нанёс ему смертельное ножевое ранение. Тело незнакомца он спрятал на свалке.
В этот же день мужчина скрылся, уехав за границу.
Сотрудники полиции выяснили, что обвиняемый прячется в Грузии, уроженцем которой он является. В июне 2019 года грузинские правоохранители задержали мужчину, и он был выдан России для привлечения к уголовной ответственности.
Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором, направлено в Осинский районный суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Уроженец Грузии убил незнакомца в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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