В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Водитель и другой пассажир смогли добраться до берега



В посёлке Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области 21 апреля в районе железнодорожного моста через реку Илим провалился под лёд мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», за рулём которого находился местный житель.



- Трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный. В 150 метрах от левого берега и в 400 метрах от железнодорожного моста транспортное средство ушло под лед. Водителю и одному из пассажиров удалось добраться до берега. Второй пассажир - 1986 года рождения – утонул, - сообщил госинспектор по маломерным судам Сергей Коноплёв.



Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

