Водитель и другой пассажир смогли добраться до берега
В посёлке Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области 21 апреля в районе железнодорожного моста через реку Илим провалился под лёд мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», за рулём которого находился местный житель.
- Трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный. В 150 метрах от левого берега и в 400 метрах от железнодорожного моста транспортное средство ушло под лед. Водителю и одному из пассажиров удалось добраться до берега. Второй пассажир - 1986 года рождения – утонул, - сообщил госинспектор по маломерным судам Сергей Коноплёв.
Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области погиб пассажир ушедшего под лёд мотоцикла
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчине отказали в заправке автомобиля, и он решил отомстить
Тело убийца спрятал на свалке
Водитель и другой пассажир смогли добраться до берега
Во время погони водитель едва не сбил людей и врезался в патрульную машину
Диагноз подтвердился у 28 рабочих, среди них жители Бурятии
За сутки обнаружили четырёх новых заражённых COVID-2019
Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершённые при исполнении обязанностей
Лося усыпили дистанционно
Преступники остановили автомобиль на трассе в Иркутской области и ограбили водителя
Снаряды выбросили на пустыре
Его заметили лесники во время рейда
Во время отбывания наказания он высказывал экстремистские взгляды
Трое молодые людей украли продукты и пытались скрыться
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину