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В Бурятии поймали дорожного разбойника

В Бурятии поймали дорожного разбойника
Происшествия, 
Преступники остановили автомобиль на трассе в Иркутской области и ограбили водителя

В Улан-Удэ задержали дорожного разбойника, который в апреле 2018 года с подельниками совершил разбойное нападение в Иркутской области.

Разбой произошёл на автодороге Р-255 «Сибирь», в 65 километрах от Нижнеудинска. Четыре человека в ходе преследования принудили остановиться иномарку. Под угрозой оружия они ограбили водителя.

Мужчина отдал нападавшим 75 тысяч рублей, ноутбук в чехле-сумке, телефон, магнитолу, телевизор и автомобильную шину. После фигуранты скрылись. Общий ущерб составил 134 тысячи рублей.

Трое из подозреваемых иркутские полицейские задержали спустя некоторое время после преступления, в настоящее время фигуранты осуждены. Их подельник от правоохранительных органов скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.

Ранее он был неоднократно судим. Постоянного источника дохода не имеет.

41-летний мужчина будет привлечён к уголовной ответственности по статье «Разбой». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 



На допросе в полиции задержанный пытался уклоняться от ответов.

- Что совершил? – спрашивает его полицейский.

- Пока ещё ничего не знаю, - лишь ответил мужчина. – Знаю, что предъявляют обвинение.

- По какой статье?

- Статья 162-я (Разбой). У подельников вроде 161-я была, - ответил он.


разбой
 
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