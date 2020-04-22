В Бурятии поймали дорожного разбойника









На допросе в полиции задержанный пытался уклоняться от ответов.



- Что совершил? – спрашивает его полицейский.



- Пока ещё ничего не знаю, - лишь ответил мужчина. – Знаю, что предъявляют обвинение.



- По какой статье?



- Статья 162-я (Разбой). У подельников вроде 161-я была, - ответил он.







В Улан-Удэ задержали дорожного разбойника, который в апреле 2018 года с подельниками совершил разбойное нападение в Иркутской области.Разбой произошёл на автодороге Р-255 «Сибирь», в 65 километрах от Нижнеудинска. Четыре человека в ходе преследования принудили остановиться иномарку. Под угрозой оружия они ограбили водителя.Мужчина отдал нападавшим 75 тысяч рублей, ноутбук в чехле-сумке, телефон, магнитолу, телевизор и автомобильную шину. После фигуранты скрылись. Общий ущерб составил 134 тысячи рублей.Трое из подозреваемых иркутские полицейские задержали спустя некоторое время после преступления, в настоящее время фигуранты осуждены. Их подельник от правоохранительных органов скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск.Ранее он был неоднократно судим. Постоянного источника дохода не имеет.41-летний мужчина будет привлечён к уголовной ответственности по статье «Разбой». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.