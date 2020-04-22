Его заметили лесники во время рейда
21 апреля полицейские в лесу Заиграевского лесничества задержали подозреваемого незаконной рубке леса – 34-летнего жителя Заиграево. Мужчину, раскряжевывавшего последнее из спиленных деревьев, заметили сотрудники лесхоза и сообщили в правоохранительные органы.
Всего мужчина вырубил около четырёх кубометров сосен. Ущерб составил 68 тысяч рублей.
В 2008 году он уже был судим за аналогичное преступление. Суд назначил исправительные работы. Однако житель села Заиграево в период отбытия наказания вновь срубил без имеющихся на то разрешительных документов. В связи с данным обстоятельством исправительные работы были заменены на реальный срок лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца.
Полицейским подозреваемый пояснил, что совершил рубку, чтобы огородить купленный земельный участок.
Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД по Бурятии.
Житель Бурятии рубил деревья в лесу для своего забора
Происшествия, Фото:
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