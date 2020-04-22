Во время отбывания наказания он высказывал экстремистские взгляды
Освободившийся из колонии поселения №20 города Усть-Кут Иркутской области уроженец одной из стран Средней Азии был депортирован на родину, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
Данное решение принято на основании федерального закона, предусматривающей возможность принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в случае, если его пребывание создаёт реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку.
Мужчина был осуждён на 6 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Во время отбывания наказания осуждённый высказывал экстремистские взгляды.
После освобождения его доставили в международный аэропорт Иркутска, откуда в конце марта под контролем правоохранительных органов убыл на родину.
Освобождённого из колонии в Усть-Куте сразу депортировали
Происшествия, Фото:
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