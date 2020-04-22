Освобождённого из колонии в Усть-Куте сразу депортировали

Во время отбывания наказания он высказывал экстремистские взгляды



Освободившийся из колонии поселения №20 города Усть-Кут Иркутской области уроженец одной из стран Средней Азии был депортирован на родину, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.



Данное решение принято на основании федерального закона, предусматривающей возможность принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в случае, если его пребывание создаёт реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку.



Мужчина был осуждён на 6 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Во время отбывания наказания осуждённый высказывал экстремистские взгляды.



После освобождения его доставили в международный аэропорт Иркутска, откуда в конце марта под контролем правоохранительных органов убыл на родину.



