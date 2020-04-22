В Чите устроили погоню за ворами из супермаркета

Трое молодые людей украли продукты и пытались скрыться



В Чите сотрудники Росгвардии задержали молодых людей, укравших продукты из супермаркета.



Ранее в супермаркете покупатели украли продукты питания и бытовую химию на сумму около 30 тысяч рублей и скрылись на автомобиле «Toyota» тёмного цвета. В ориентировке был указан регистрационный номер авто.



Позже одна из групп задержания заметила разыскиваемую машину в районе улицы им. Генерала Белика. Водитель иномарки попытался скрыться от сотрудников Росгвардии, но после непродолжительного преследования экипаж остановил автомобиль на улице Заводской.



- В салоне «Тойоты» находились трое молодых людей, а в багажнике были обнаружены пакеты с продуктами. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанные были переданы в полицию для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Забайкальскому краю.



