В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
В лесах Бурятии режим чрезвычайной ситуации не введён, сообщила пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства. Таким образом, в агентстве опровергли появившиеся сегодня слухи.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС введен в двух регионах страны: на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края.
В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Во время его действия разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, запрещено. Также категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 88 лесных пожаров на общей площади 1 420 га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 83 лесных пожара на общей площади 1 609 га.
Как сообщал «Байкал-Daily», за прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах Бурятии на площади 234 на. На утро 22 апреля продолжалось тушение двух очагов возгорания на площади 78 га.
В Бурятии опровергли слухи о режиме в ЧС в лесах
Происшествия, Фото:
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