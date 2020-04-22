Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину
У жителя села Баргузин, занимающегося приёмкой и продажей металла, украли сварочный аппарат. Полицейские раскрыли дело и выяснили, что вором был нанятый мужчиной 36-летний работник.
Установлено, что работник украл сварочное оборудование из гаражного бокса и продал односельчанину.
Оперативники также выяснили, что в сентябре 2019 года он украл у нанимателя шесть металлических листов. Ущерб составил девять тысяч рублей. Примечательно, что украденный из бокса металл вор продал тому же гражданину.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
- Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину
Аферист представился сотрудником безопасности банка
Девушка проигнорировала просьбу вернуть имущество
Тайник обнаружили возле железной дороги
Полицейский за деньги обеспечивал беспрепятственный проезд большегрузов через посты ДПС
Объявленный в розыск мужчина увидел ориентировку на себя
Вытекшее вещество могло вспыхнуть при соединении с горюче-смазочными материалами
Накануне ликвидировали шесть лесных пожаров
Среди заболевших 10 детей
Передние колёса машины уже были в воде
Владелец телефона оставил его без присмотра
В области значительно выросло число интернет-мошенничеств
За одни только сутки появились 10 новых больных COVID-2019
Подземные толчки ощущались в районах республики и в Улан-Удэ
Авария произошла при проведении земляных работ