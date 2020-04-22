Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника

Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину



У жителя села Баргузин, занимающегося приёмкой и продажей металла, украли сварочный аппарат. Полицейские раскрыли дело и выяснили, что вором был нанятый мужчиной 36-летний работник.



Установлено, что работник украл сварочное оборудование из гаражного бокса и продал односельчанину.



Оперативники также выяснили, что в сентябре 2019 года он украл у нанимателя шесть металлических листов. Ущерб составил девять тысяч рублей. Примечательно, что украденный из бокса металл вор продал тому же гражданину.



Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



- Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



