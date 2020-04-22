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Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника

Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину

У жителя села Баргузин, занимающегося приёмкой и продажей металла, украли сварочный аппарат. Полицейские раскрыли дело и выяснили, что вором был нанятый мужчиной 36-летний работник.

Установлено, что работник украл сварочное оборудование из гаражного бокса и продал односельчанину.

Оперативники также выяснили, что в сентябре 2019 года он украл у нанимателя шесть металлических листов. Ущерб составил девять тысяч рублей. Примечательно, что украденный из бокса металл вор продал тому же гражданину.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

- Возбуждены уголовные дела по ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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