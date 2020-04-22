Мошенники оформили на жительницу Тулуна кредит в 340 тысяч

Аферист представился сотрудником безопасности банка



В дежурную часть полиции города Тулун Иркутской области обратилась 59-летняя местная жительница, на которую оформили кредит и обманом заставили перевести деньги.



На мобильный телефон пенсионерки позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. В ходе разговора «сотрудник безопасности» рассказал, что неизвестные пытаются снять с её карты деньги и попросил следовать его указаниям.



Не сомневаясь в правдивости его слов, женщина сообщила реквизиты банковской карты, а также цифровой код пришедший в смс. После чего, используя приложение, она обнаружила, что ей на счёт поступило 340 тысяч рублей. Звонивший лжесотрудник пояснил, что эти деньги необходимо вернуть обратно.



Тогда, следуя указаниям афериста, женщина сняла в банкомате деньги и перевела их на указанный мошенником счёт. Спустя некоторое время она обратилась в отделение банка для уточнения информации и осознала, что попалась на уловки аферистов.



По данному факту проводится проверка, сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

