В Бурятии полицейские наткнулись на тайник с наркотиками

Тайник обнаружили возле железной дороги
Сотрудники транспортной полиции, патрулируя перегон станции Саянтуй - Шалуты в Тарбагатайском районе Бурятии, обнаружили тайник. В нём хранилось два полипропиленовых мешка с марихуаной, весом более 20 килограмм.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Санкции предполагают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Расследование продолжается. Устанавливаются лица, оборудовавшие данный тайник.
Тайник обнаружили возле железной дороги
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