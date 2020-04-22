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В Бурятии полицейские наткнулись на тайник с наркотиками

В Бурятии полицейские наткнулись на тайник с наркотиками
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Тайник обнаружили возле железной дороги

Сотрудники транспортной полиции, патрулируя перегон станции Саянтуй - Шалуты в Тарбагатайском районе Бурятии, обнаружили тайник. В нём хранилось два полипропиленовых мешка с марихуаной, весом более 20 килограмм.



Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Санкции предполагают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Расследование продолжается. Устанавливаются лица, оборудовавшие данный тайник. 
транспортная полиция наркотики марихуана
 
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