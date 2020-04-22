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В Забайкалье инспектор ДПС получил взяток на 260 тысяч

В Забайкалье инспектор ДПС получил взяток на 260 тысяч
Происшествия, 
Полицейский за деньги обеспечивал беспрепятственный проезд большегрузов через посты ДПС

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение бывшему инспектору ДПС специализированного батальона ДПС ГИБДД. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов бывший сотрудник ДПС получал от предпринимателя взятки за обеспечение беспрепятственного проезда большегрузов через стационарные посты ДПС. За каждый проезд автомобиля полицейский получал взятку в пять тысяч рублей. Всего обвиняемый получил в качестве взяток не менее 260 тысяч рублей.

- Преступление было выявлено при совместной работе сотрудников ФСБ и подразделения собственной безопасности краевого УМВД. В конце 2019 года обвиняемый был уволен из органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. По действующему законодательству, обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.
ГИБДД взятка
 
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