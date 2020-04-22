Объявленный в розыск мужчина увидел ориентировку на себя
В Улан-Удэ нашёлся объявленный в розыск 37-летний Иван Б., о поисках которого полиция объявила сегодня ранним утром.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина 6 апреля прибыл в столицу Бурятии из другого региона, где работал вахтовым методом. До настоящего времени его местонахождение родным было неизвестно.
Улан-удэнец сам обратился в полицию после того, как от друга узнал, что его ищут родственники и правоохранители. Знакомый увидел эту информацию в одном из пабликов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях трагично окончилась история поисков 70-летней улан-удэнки. Её тело нашли на берегу реки в Прибайкальском районе.
Пропавший улан-удэнец сам позвонил в полицию
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тайник обнаружили возле железной дороги
Полицейский за деньги обеспечивал беспрепятственный проезд большегрузов через посты ДПС
Объявленный в розыск мужчина увидел ориентировку на себя
Вытекшее вещество могло вспыхнуть при соединении с горюче-смазочными материалами
Накануне ликвидировали шесть лесных пожаров
Среди заболевших 10 детей
Передние колёса машины уже были в воде
Владелец телефона оставил его без присмотра
В области значительно выросло число интернет-мошенничеств
Подземные толчки ощущались в районах республики и в Улан-Удэ
Авария произошла при проведении земляных работ
На тушении пожара задействованы почти 90 человек
Мужчина отправился на вездеходе охранять лес от пожаров
За одни только сутки появились 10 новых больных COVID-2019
Произошло короткое замыкание