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Пропавший улан-удэнец сам позвонил в полицию

Пропавший улан-удэнец сам позвонил в полицию
Происшествия, 
Объявленный в розыск мужчина увидел ориентировку на себя

В Улан-Удэ нашёлся объявленный в розыск 37-летний Иван Б., о поисках которого полиция объявила сегодня ранним утром.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина 6 апреля прибыл в столицу Бурятии из другого региона, где работал вахтовым методом. До настоящего времени его местонахождение родным было неизвестно.

Улан-удэнец сам обратился в полицию после того, как от друга узнал, что его ищут родственники и правоохранители. Знакомый увидел эту информацию в одном из пабликов, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях трагично окончилась история поисков 70-летней улан-удэнки. Её тело нашли на берегу реки в Прибайкальском районе. 
пропавшие без вести
 
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