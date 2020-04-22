Вытекшее вещество могло вспыхнуть при соединении с горюче-смазочными материалами
Накануне в Слюдянском районе Иркутской области на федеральной трассе «Байкал» опрокинулся большегруз. Из-за аварии в обе стороны был перекрыт участок трассы на км 97+600, на серпантине в районе Култука.
Позже стало известно, что грузовик перевозил химикаты, поэтому жителям посёлка Култук рекомендовали покинуть свои дома – поехать к родственникам и знакомым.
Накануне руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в соцсетях, что фура перевозила ракетное топливо.
- После аварии одна из бочек дала течь, и её содержимое вытекло на трассу. В бочке — АК-27И (Меланж), это вещество представляет опасность при вдыхании его паров. При этом течь дал ещё и бак фуры, из которого на дорогу потекли ГСМ (горюче-смазочные материалы – прим.ред). А это уже чревато крупными неприятностями: при соединении АК-27И с ГСМ вероятно возгорание, - объяснила Светлана Радионова.
По её словам, фуру подняли с помощью крана и перенесли в парковочный карман, а место разлива топлива обработали дезраствором.
- По предварительной информации радиохимической лаборатории, превышения ПДК вредных веществ нет, - написала руководитель Росприроднадзора.
Она добавила, что сегодня инспекторы ведомства получат пробы почвы - в ближайшее время будут готовы результаты их анализа. «Тогда станет понятен и ущерб, нанесенный окружающей среде», уточнила Светлана Радионова.
Грузовик, опрокинувшийся возле Култука, перевозил ракетное топливо
Происшествия, Фото:
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