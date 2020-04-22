Накануне ликвидировали шесть лесных пожаров
За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах Бурятии на площади 234 на. На тушении работало 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Шесть лесных пожаров в Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
На утро 22 апреля продолжается тушение двух очагов возгорания в Джидинском и Еравнинском районах на площади 78 га. Работает 99 человек, задействовано 14 единиц лесопожарной техники.
В лесах республики действует особый противопожарный режим.Доступ в лес ограничен. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
Два лесных пожара действует в Бурятии
Происшествия, Фото:
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