Два лесных пожара действует в Бурятии

Накануне ликвидировали шесть лесных пожаров



За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах Бурятии на площади 234 на. На тушении работало 235 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Шесть лесных пожаров в Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кяхтинском, Прибайкальском и Селенгинском районах ликвидированы, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



На утро 22 апреля продолжается тушение двух очагов возгорания в Джидинском и Еравнинском районах на площади 78 га. Работает 99 человек, задействовано 14 единиц лесопожарной техники.



В лесах республики действует особый противопожарный режим.Доступ в лес ограничен. За нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.

